Cloppenburg - Diebstahl aus Mobilfunkladen

Am Donnerstag, 27. Juni 2019, kam es um 14.48 Uhr in einem Mobilfunkgeschäft in der Langen Straße zum Diebstahl von mehreren Apple-Geräten. Zwei männliche Täter rissen die Geräte aus ihrer Sicherung und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Marktplatz. Die beiden Täter werden als etwa 16-20 Jahre alt und von vermutlich südosteuropäischer Herkunft beschrieben. Sie hätten einen hellen Teint gehabt und sich nicht auf Deutsch unterhalten. Ein Täter wird als etwa 180 cm groß, mit einem schwarz/weißen Adidas T-Shirt, einer schwarzen Adidas-Hose und schwarzen Nike-Schuhen bekleidet beschrieben. Dazu soll ein dunkles Cappy getragen haben. Der zweite Täter soll etwa 170 cm groß gewesen sein und dazu dunkle Schuhe und dunkle Haare getragen haben. Eine Verbindung zu einem ähnlichen Fall vom selben Tag in Vechta wird geprüft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Durchlauferhitzers

Am Donnerstag, 27. Juni 2019, kam es um 09.43 Uhr im Ritzereiweg aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Durchlauferhitzers in einer Wohnung. Eine Nachbarin wurde durch einen ausgelösten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Es kam nicht zu einem Schaden am Gebäude.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am Donnerstag, 27. Juni 2019, kam es um 14.00 Uhr auf der Hagenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 4-jähriges Kind lief unvermittelt an der Kreuzung zur Museumsstraße auf die Fahrbahn, sodass eine 67-jährige Pkw-Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Hierdurch wurde das Kind mittelschwer verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 26. Juni 2019, 20.30 Uhr und Donnerstag, 27. Juni 2019, 18.00 Uhr kam es Am Mühlenkolk zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen Honda Civic, der am Straßenrand geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den 1000 Euro hohen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 27. Juni 2019, kam es zwischen 18.25 und 19.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Pegasusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Peugeot 208 und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

