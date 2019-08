Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Rollerfahrer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln in Vallendar unterwegs

Vallendar (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr wurde in der Vallendarer Jahnstraße ein 37-jähriger aus Vallendar mit seinem Roller einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden, welcher sich im Rahmen eines Atemalkoholtestes in Höhe von 0,28 Promille bestätigte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden bei dem Probanden Auffälligkeiten festgestellt, welche auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein hieraufhin durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf die Substanzen THC und Heroin. Aufgrund des Ergebnisses wurde dem Vallendarer eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem 37-jährigen Mann untersagt. Er hat nun mit einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie mit einem Fahrverbot zu rechnen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622/9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell