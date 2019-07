Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A210

Ostenfeld

Kreis RD-ECK - Schwerer Unfall

BAB A210 / Ostenfeld / Kreis RD-ECK (ots)

190730-1-pdnms Schwerer Unfall auf der A 210

BAB A210 / Ostenfeld / Kreis RD-ECK. Der Fahrer eines Sprinters wurde heute (30.07.19, 05.50 Uhr) bei einem Unfall auf der A 210 bei Ostenfeld tödlich verletzt. Nach ersten Feststellungen der Autobahnpolizei Neumünster hatte der Fahrer (37) bei starkem Regen einen Sattelzug überholt. Beim Wiedereinscheren soll er die Kontrolle über seinen Sprinter verloren haben. Das Fahrzeug schleuderte, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Es landete der Rettungshubschrauber. Die A 210 war in Fahrtrichtung Kiel bis 09.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens dauert gegenwärtig (09.45 Uhr) noch an. Die Kieler Staatsanwaltschaft entsandte einen Sachverständigen zur Unfallstelle. Zeitweise reichte der Stau zurück bis Schacht-Audorf, etwa zehn Kilometer.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell