Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130619-564: Süßigkeiten in Schulkantine gestohlen

Radevormwald (ots)

In eine Schulkantine in der Hermannstraße sind Unbekannte am langen Pfingstwochenende eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Freitag 12:30 Uhr und Mittwoch (12.Juni) 8:10 Uhr öffneten die Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Kantine der Schule ein. Die Diebe stahlen diverse Süßigkeiten, ein Handy sowie zwei Schlüssel.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

