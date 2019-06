Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120619-561: Zwei Linden müssen nach Sachbeschädigung gefällt werden

Lindlar (ots)

Zwei etwa 40 Jahre alte Linden an der Straße Altenlinde sind von Unbekannten so stark beschädigt worden, dass die Bäume nun gefällt werden müssen. Der Schaden, der im Rahmen der alljährlichen Baumkontrolle entdeckt wurde, muss in dem Zeitraum vom 1. März bis zum 29. Mai verursacht worden sein. Mit einer Säge haben die Täter die etwa 40 cm starken Stämme etwa zur Hälfte durchtrennt, so dass die Bäume nicht mehr zu retten sind. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

