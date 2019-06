Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120619-558: Silberner Audi A4 Kombi gestohlen

Morsbach (ots)

Vom Gelände einer Autowerkstatt haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (8. - 11. Juni) einen silbernen Audi A4 Avant gestohlen. Auffällig an dem Fahrzeug ist, dass die Motorhaube und das Dach jeweils schwarz lackiert sind. Ungetrübte Freude dürften die Diebe an dem Auto vermutlich nicht haben, da der Wagen wegen eines Turboladerschadens nur bedingt fahrtauglich ist. An dem Audi waren die Kennzeichen GM-SZ970 angebracht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

