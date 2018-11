POL-KS: Kassel: Bäckereifiliale wird zum Ziel von Einbrecher; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Auf eine Bäckereifiliale in der Wolfhager Straße in Kassel hatte es in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein bislang unbekannter Täter abgesehen. Durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangte der Einbrecher in das Gebäude und durchsuchte dort mehrere Schubladen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendete er jedoch nichts, ging wieder aus dem Objekt und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kasseler Kommissariats 21 / 22 berichten, meldete sich eine Mitarbeiterin der Backstube am Sonntag, gegen 19:30 Uhr, bei der Polizei. Als sie in der Filiale mit ihrer Arbeit beginnen wollte, erkannte sie bereits von außen ein eingeschlagenes Fenster. Sie fürchte sich nun davor, in den Laden zu gehen. Da nicht klar war, ob sich ein möglicher Täter noch im Gebäude befindet, fuhren sofort mehrere Streifen der umliegenden Reviere an den Tatort. Den Einbrecher konnten sie nicht mehr auffinden, dieser hatte sich offenbar bereits vor dem Eintreffen der Mitteilerin in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes begannen nach der Durchsuchung der Bäckerei mit der Spurensuche und stellten fest, dass die Scheibe eines Seitenfensters eingeschlagen war. Mittels einer Abfalltonne als Kletterhilfe gelang es dem Täter scheinbar, in die Filiale einzusteigen. Seine Absuche der Räumlichkeiten nach möglichen Wertsachen verlief nach bisheriger Erkenntnis jedoch erfolglos. Vermutlich ohne Beute verließ der Unbekannte die Backstube wieder. In welche Richtung er davonging ist noch völlig unklar. Die geschätzte Sachschadenshöhe liegt bei rund 200 Euro.

Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die in der betreffenden Nacht in der Wolfhager Straße, Ecke Wilhelmshöher Weg, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sind Ihnen seltsame Personen aufgefallen, haben Sie ein lautes Glasklirren wahrgenommen oder können Sie sonstige Hinweise zum Einbruch geben? Dann melden Sie sich bitte unter der Tel. 0561 - 9100.

