POL-KS: Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis): Zeugen nach Diebstahl von Sprinter gesucht

Kassel (ots) - Die Homberger Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Samstag oder Laufe dieses Tages in Knüllwald Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl geben können. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter entwendeten einen im Brundershausener Weg abgestellten dunkelroten Sprinter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Diebstahl in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16:30 Uhr und Samstagmittag, 12:45 Uhr. Das im Jahr 2016 erstmalig zugelassene Firmenfahrzeug mit dem Kennzeichen HR-TV 1000 war in diesem Zeitraum abgestellt. Besonders auffällig ist an dem Sprinter die Aufschrift "Schreinerei Thomas Völker", die mit Fotos versehen ist, die die Arbeit der Schreinerei zeigen. Das Fahrzeug ist außerdem mit Schreinerwerkzeug und Maschinen im Wert von ca. 10.000 Euro beladen. Zeugen, die den Ermittlern der Polizei Homberg Hinweise auf den bzw. die Täter oder den Verbleib des Sprinters geben können, werden gebeten sich unter der Tel: 05681-774310 bei der Polizei in Homberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jens Heine (PHK)

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell