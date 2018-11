POL-KS: Kassel: Mit großem Tuch abgelenkt und Wertsachen entwendet; Polizei warnt vor Trickdieben und gibt Hinweise

Kassel (ots) - Ein 83-jähriger Mann hat sich am Mittwochnachmittag in Kassel von zwei gewieften Frauen mit dem sogenannten "Tuchtrick" derart ablenken lassen, dass es diesen gelang, die Wohnung zu betreten und Schmuck des Opfers im Wert von etwa 350 Euro zu entwenden. Das möchte die Kasseler Polizei zum Anlass nehmen, vor diesen Arten von Trickdiebstählen zu warnen und Verhaltenshinweise für solche Fälle zu geben.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr in Kassel-Fasanenhof. Die Täterinnen sprachen den Senior außerhalb der Wohnung an und verschafften sich mittels des "Tuchtricks" Zugang zur selbigen. Das heißt, die Frauen verwickelten den Mann in ein Gespräch und hielten ihm ein großes Tuch oder eine Art Decke vor. So war sein Sichtfeld eingeschränkt und er bemerkte nicht, wie eine der Täterinnen in seine Wohnung ging. Unter dem Vorwand, einer Nachbarin noch eine Nachricht hinterlassen zu wollen, verlagerte sich das Ganze in die Küche. So verschafften sich die Diebinnen weiter Zeit und konnten sich schließlich unbemerkt vom Opfer in den Besitz einer Armbanduhr und des Schmuckes bringen. Die Frauen verließen die Wohnung wieder in unbekannte Richtung. Vermutlich aus Schamgefühl erfuhren die Angehörigen des bestohlenen Mannes erst zwei Tage später von dem Diebstahl und berichteten daraufhin dem Polizeirevier Nord davon.

Verhaltenshinweise

Anlässlich des hier geschilderten Falls, möchte die Polizei Tipps geben, die insbesondere ältere Menschen sensibilisieren sollen. Wir wollen verhindern, dass Sie erneut Opfer solch perfider Straftaten werden. Wir geben zu bedenken, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. So denken sie sich immer neue "Schachzüge" aus, die an dieser Stelle nie vollständig aufzuzählen sind.

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an.

- Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel.

- Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

- Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Scheuen Sie sich nicht, bei Bekanntwerden eines solchen Diebstahls oder Betruges sofort die Polizei zu verständigen.

Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.polizei-beratung.de oder persönlich durch einen unserer Fachberater im Polizeiladen, in der Wolfsschlucht 5 in 34117 Kassel.

Monique Düker Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell