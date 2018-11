POL-KS: Kassel: Sieben Gewerbeeinbrüche in Bad Wilhelmshöhe in einer Nacht: Kasseler Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Sieben Einbrüche in Büro- und Geschäftsräume in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in Kassel - Bad Wilhelmshöhe gehen vermutlich auf das Konto ein und derselben Täter. Die Unbekannten hatte sich in allen Fällen mit einem Hebelwerkzeug an Türen und Fenstern zu schaffen gemacht. In drei Fällen machten die Einbrecher Beute und entwendeten Bargeld sowie Elektrogeräte. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 erhoffen sich durch die Veröffentlichung nun, Hinweise auf die Täter aus der Bevölkerung zu bekommen.

Im Laufe des gestrigen Donnerstagmorgens meldeten sich nach und nach die sieben Geschäftsleute bei der Kasseler Polizei, als sie jeweils bei Arbeitsbeginn die Einbrüche feststellten. Betroffen waren ein Friseur, ein Fitnesscenter, eine Praxis und ein Raumausstatter in der Kunoldstraße, ein Versicherungsbüro und eine Werbeagentur in der Lange Straße sowie eine weitere Praxis in der Landgraf-Karl-Straße. Alle Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe zueinander. In welcher Reihenfolge die Täter vorgingen und wann genau sie in der Nacht zuschlugen, ist derzeit noch unklar. In der Praxis in der Kunoldstraße hatten die Einbrecher Bargeld erbeutet. Im Raumausstatter-Geschäft klauten sie ebenfalls Bargeld sowie ein Handy und eine Drohne, in der Praxis in der Landgraf-Karl-Straße ein weiteres Mal Bargeld sowie ein Tablet. In die Räume des Versicherungsbüros waren sie ebenfalls eingedrungen und hatten dort nach Beute gesucht, nach ersten Erkenntnissen aber offenbar nichts entwendet. Der Sachschaden, den sie durch das Aufhebeln von Türen und Fenstern anrichteten, beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die in den drei genannten Straßen in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell