POL-HS: Nach Körperverletzung geflüchtet

Heinsberg (ots) - Am Montag, 19. November, kam es in einem Supermarkt an der Humboldtstraße im Kassenbereich zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Kunden. Ein unbekannter Mann hatte sich an der Kasse vorgedrängelt und wurde von einem 32-jährigen Wasenberger auf sein Verhalten hin angesprochen. Der Unbekannte stieß daraufhin mit seinem Kopf gegen den Kopf des 32-Jährigen und verletzte diesen dabei. Bei einem anschließenden Gerangel wurde ein Möbelstück des Discounters beschädigt. Als eine Kundin die Polizei verständigte, verließ der unbekannte Mann das Geschäft und fuhr in einem dunklen Auto mit HS-Kennzeichen in Richtung Heinsberg-Zentrum davon. Er war zirka 30 bis 40 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und trug eine Lederjacke. Zeugen, die Beobachtungen gemacht und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, das noch zu tun. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

