Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130619-563: Automatenaufbruch - Täter machten keine Beute

Hückeswagen (ots)

Auf das Geld in einem Zigarettenautomaten in der Straße "Westenbrücke" hatten es Kriminelle in den vergangenen Tagen abgesehen. Der betroffene Zigarettenautomat befindet sich im Bereich einer Bushaltestelle. Die Täter hebelten die Vorderseite des Automaten auf und bogen das Blech zur Seite. An ihre Beute sind sie jedoch nicht gelangt. Der Schaden wurde der Polizei am Mittwoch (12. Juni) gegen 16 Uhr gemeldet. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch unklar.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell