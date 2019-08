Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vermisstensuche

Rheinböllen/Hunsrück (ots)

Seit den Nachmittagsstunden (ca. 15.00 Uhr) des Samstags, 24.08.2019 wird der 78-jährige Gustav Draxler aus dem Puricelli Stift in Rheinböllen/Hunsrück vermisst. Herr Draxler leidet an Demenz und war in der Vergangenheit öfters für wenige Stunden abgängig, ist bisher jedoch immer wieder zu seinem Pflegeheim zurückgekehrt. Es kann im Moment leider nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung: scheinbares Alter: 78-80 Jahre 190 cm, sehr hager, 75 kg Halbglatze er trägt eine Jeans, führt vermutlich eine blau-weiß gestreifte Regenjacke mit; er hat regelmäßig einen Strohhut auf und hat eine auffallend aufrechte Gangart

Hinweis bitte an die Polizei Simmern / Tel.: 06761 / 921-0

