Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frau verstirbt am Bahnhof in Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

Am 04.04.2019 gegen 13:15 Uhr wurde der Polizei eine Frau gemeldet, die neben den Gleisen am Bahnhof Oggersheim in der Prälat-Caire-Straße lag. Die eintreffenden Polizeibeamten fanden die Frau bewusstlos vor und begannen mit Erste Hilfe Maßnahmen, die durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst fortgeführt wurden. Leider konnte die Frau nicht mehr gerettet werden, sie verstarb noch vor Ort. Der Zugverkehr wurde während der Reanimierungsmaßnahmen eingestellt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Identität der Frau und der genauen Todesursache aufgenommen. Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen wurde die Frau nicht von einem Zug erfasst. Es gibt keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell