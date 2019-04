Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jagdzubehör aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 29.03.2019 gegen 20:00 Uhr und dem 03.04.2019 gegen 05:30 Uhr stahlen unbekannte Täter aus einem blauen Ford Ranger, der in der Erpolzheimer Straße geparkt war, diverses Jagdzubehör, wie unter anderem ein Fernglas, ein Jagdmesser sowie ein Handbeil. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

