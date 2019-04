Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 83-Jährige fällt nicht auf Enkeltrick rein

Ludwigshafen (ots)

Am 03.04.2019 gegen 11:15 Uhr rief eine unbekannte Frau bei einer 83-Jährigen in Ludwigshafen an und fragte, ob sie wisse, wer am Telefon sei. Als die Seniorin dies verneinte, erklärte die Anruferin, sie sei ihre Nichte und bräuchte 3.000 Euro für eine Eigentumswohnung. Sie würde das Geld gerne zeitnah abholen. Die 83-Jährige war misstrauisch und antwortete, dass sie keine Zeit habe. Dann legte sie vorbildlicher Weise auf.

