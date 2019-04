Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat gesprengt

Ludwigshafen (ots)

Am 04.04.2019 gegen 04:20 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall in der Valentin-Bauer-Straße und beobachteten, wie drei dunkel gekleidete Personen Zigaretten aus einem Zigarettenautomat heraus nahmen und in Richtung Bayreuther Straße davon liefen. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass der Zigarettenautomat gesprengt worden war und sämtliche Zigarettenpackungen in unbekannter Höhe mitgenommen worden waren. Das Bargeld wurde nicht gestohlen. Durch die Explosion wurde der Automat aus der Hauswand herausgelöst. Am Haus entstand ein Gebäudeschaden. Die Summe des Schadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

