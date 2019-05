Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: flüchtiger Verkehrsteilnehmer

Frankenthal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.05.2019 soll ein PKW im Bereich der Flommersheimer Straße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Verkehrsteilnehmer die Polizei bemerkt erhöht er seine Geschwindigkeit und fährt in den Carl-Bosch-Ring. Dort stellt er sein Fahrzeug in einer der Seitenstraße ab und flüchtet zu Fuß. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen kann der Fahrzeugführer im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. In seinem PKW wird neben dem Beifahrer auch die persönlichen Dokumente des Flüchtigen sowie ein Schlagring und Betäubungsmittel aufgefunden.

Da der 36 jährige Beschuldigte aus Lampertheim, dem Anschein nach, unter dem Einfluss von Alkohol- und Drogen steht wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

