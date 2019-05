Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter Diebstahl an E- Ladesäule

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 29.04.2019 auf den 30.04.2019 wird durch unbekannte Täter eine E-Ladesäule in der Holzhofstraße in Frankenthal aufgebrochen. Es wird eine Seitentür der Ladestation teilweise gewaltsam geöffnet und versucht die 40mm dicken Kupferkabel zu entwenden. Da es den Täter jedoch nicht gelingt den Strom abzustellen, können sie die Kabel nicht gefahrlos entwenden und lassen die Ladesäule stark beschädigt zurück. Durch den Betreiber, die Pfalzwerke AG, wird die beschädigte Ladestation gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

