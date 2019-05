Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Gartenlaube

Waldsee (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 28.04.19 - 30.04.19 auf dem Campingplatz in der Au das Schloss einer Gartenlaube auf. Anschließend entwendeten die Täter unter anderem Autobatterien und einen Rasenmäher. Zudem wurde eine Solarplatte, welche am dortigen Wohnwagen angebracht war, entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000EUR. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rplp.de in Verbindung zu setzen.

