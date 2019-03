Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkener Autofahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 52 Jahre alter Mann aus Kandel wurde mit seinem Auto in der Manfred-Vetter-Straße in Neustadt/ Weinstraße einer Kontrolle unterzogen, nachdem er der Streife am Sonntag, um 0:40 Uhr durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer stark alkoholisiert war, ein Test ergab 2,37 %o. Weiterhin stellte sich heraus, dass der ausländische Führerschein in Deutschland keine Gültigkeit hatte, weswegen noch Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu kam. Nach einer Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins, durfte der nunmehr Beschuldigte die Dienststelle wieder verlassen.

