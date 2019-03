Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim an der Weinstraße) - Zeitungen in Brand gesetzt

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entzündete am Sonntag, gegen 03:49 Uhr, in Wachenheim, in der Friedelsheimer Straße, an einer Bushaltestelle zum Austragen bereitgelegte Zeitungen. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Wachenheim zeitnahe gelöscht werden. Dennoch dürfte durch den Brand der Zeitungen ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro entstanden sein. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

