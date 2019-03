Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Handtaschendiebstahl aus Rollator

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 52 Jahre alte Frau mit einem Rollator besuchte am Samstag gegen 12:45 Uhr ein Einkaufszentrum in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt/ Weinstraße. Sie hatte ihre Handtasche mit ihrem Geldbeutel und Handy im Korb ihres Rollators abgelegt und hielt sich an einem Kaffeeautomaten auf. Hier wurde sie von einem jungen, ca. 12 Jahre alten Mädchen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Als die Frau nicht auf ihre Tasche achtete, wurde sie ihr aus dem Rollator entwendet. Zeugen, die nähere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/ Wstr. per Mail: pineustadt@polizei.rlp.de oder telefonisch 06321/854-0 in Verbindung zu setzen.

