POL-GE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, 30.11.2018 gegen 12:20 Uhr kam es an der Kreuzung Ringstraße / Hauptstraße im Ortsteil Altstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 84-jährige Gelsenkirchenerin schwer verletzt wurde. Die Frau wollte trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel die Busspur der Ringstraße überqueren. Hier wurde sie von einem einfahrenden Linienbus, der auf der Ringstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war, erfasst, dessen 33-jähriger Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

