POL-GE: Zahlreiche Verstöße bei Lkw-Kontrollen im Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen hat in der Zeit von Montag, den 26.11.2018, bis Donnerstag, den 29.11.2018 jeweils vormittags von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, gezielte Lkw-Kontrollen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. 21 Mal überschritten Lkw-Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen befanden sich alle im Anzeigenbereich. Einigen Fahrern drohen mehrere Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei. In 14 Fällen hielten sich Fahrer nicht an die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten, die einschreitenden Beamten stellten 11 Mal fest, dass Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Köln stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten fanden Marihuana bei dem 40-Jährigen. Sie stellten die Betäubungsmittel sicher. Den Kölner erwartet ein Strafverfahren. Ein Schwertransport mit einem Autokran hatte seine Fahrt ohne eine entsprechende Genehmigung angetreten. Das Gespann war um mehr als 100 Prozent überladen. Die Polizeibeamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Ein Parkplatz an der Münsterstraße, in Höhe der BAB 2, Anschlussstelle Herten, war erheblich verunreinigt. Bei dort abgestellten Wohnwagen fehlte teilweise die amtliche Zulassung. Durch falsches Abstellen blockierten die Wohnwagen kostbaren Parkraum. Insgesamt fertigten die kontrollierenden Beamten in den vier Kontrolltagen 59 Anzeigen.

