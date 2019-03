Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Villenstraße kam es am Samstag im Zeitraum vom Nachmittag bis in den frühen Abend zu einem Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus. Zunächst wurde durch die unbekannten Täter die Eingangstür aufgehebelt. Durch diese gelangt man aber nur in einen Vorraum des Anwesens. Eine weitere Tür wurde angegangen, konnte aber durch die Täter nicht aufgebrochen werden, weswegen sie von ihrer Tat abließen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell