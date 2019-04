Polizei Düsseldorf

POL-D: Ungewöhnlicher Handtaschenraub in Benrath - Täter ließen Beute zurück - Niemand verletzt - Polizei sucht Zeugen

Samstag, 6. April 2019, 18.10 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war eine 41-Jährige zu Fuß auf der Hildener Straße unterwegs, als ihr aus einer Gruppe Jugendlichen heraus die Handtasche von der Schulter gerissen wurde. Hierbei löste sich auch der Tragegurt der Tasche. Die Frau blieb unverletzt. Die Gruppe (drei bis fünf Personen) konnte zunächst unerkannt in Richtung Hildener Straße flüchten. Einem 50-jährigen Zeugen gelang es zwei Jugendliche einzuholen. Auf Befragen gaben sie an, keine Tasche entwendet zu haben. Daraufhin liefen sie weiter in Richtung Buchholzer Busch. Der Zeuge sah im Nachhinein an der Bushaltestelle Schimmelpfennigstraße die Handtasche stehen und übergab sie der Geschädigten. Erstaunlicherweise waren keine Wertgegenstände entwendet worden.

Täterbeschreibung: Der Haupttäter ist etwa 20 Jahre alt und trug einen rot-schwarzen Jogginganzug. Die anderen Täter sind alle etwa 16 Jahre alt und haben laut Zeugen ein südländisches Aussehen. Sie waren dunkel gekleidet.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

