POL-D: Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Arnheim - Drei PKW beteiligt - Zwei Personen verletzt - erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es heute Nachmittag (5. April 2019, 13.26 Uhr) bei Dinslaken auf der A3 in Richtung Arnheim zu einem Zusammenprall von drei Pkw.

Den ersten Unfallermittlungen zur Folge, fuhr der Fahrer eines Skoda, ein 52-Jähriger aus Voerde, auf dem rechten Fahrstreifen der A3 in Richtung Arnheim. Hinter ihm folgte der Fahrer eines Pkw VW Polo, ein 51-Jähriger aus Dinslaken. Der Fahrer des Skoda scherte zum Überholen auf den linken Fahrstreifen aus und übersah den auf dem linken Fahrstreifen nachfolgenden Fahrer eines Peugeot, einem 39-Jährigen aus Herne. Dieser konnte dem Superb noch über den Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Mittelschutzplanke ausweichen. Bei dem Versuch zurück auf die linke Fahrspur zu lenken, verlor der 39-Jährige jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleudert über die gesamte Fahrbahn und kollidiert mit dem Heck des VW Polo auf dem rechten Fahrstreifen. Anschließend prallte der Peugeot gegen die rechtseitige Schutzplanke und kommt auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Die Wucht des Aufpralls schleudert den Polo nach links über beide Fahrstreifen gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei kommt es noch zur Kollision mit dem Skoda des 51-Jährigen. Der 39-Jährige aus Herne wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-Jährige wurde per Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Der 52-Jährige aus Voerde blieb unverletzt.

Die Richtungsfahrbahn Arnheim war bis 16.54 Uhr gesperrt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 28.000 Euro.

