POL-PDKH: Biergartenmobiliar beschädigt

Horrweiler, Backhausstraße (ots) - Nacht vom 30.04.2018 auf 01.05.2018

In der Nacht vom 30.04.2018 auf 01.05.2018 wurde das Biergartenmobiliar einer Gaststätte in Horrweiler durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721-9050

www.polizei.rlp.de/pi.bingen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell