Münster-Sarmsheim (ots) - Am 01.05.2018 um 11:28 Uhr wird in der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim ein Wohnhausbrand (Einfamilienhaus) gemeldet. Bei den Löscharbeiten kann ein lebloser Frauenkörper in dem Anwesen festgestellt werden. Bei der verstorbenen Frau handelt es sich vermutlich um die 92jährige Hauseigentümerin.

Ermittlungen wurden aufgenommen.

Weitere Presseauskünfte folgen am 02.05.2018.

