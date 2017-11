POL-GÖ: (670/2017) Einbruch in Gaststätte - Geldspielautmaten aufgebrochen

Göttingen (ots) - Göttingen, Groner-Tor-Straße in der Nacht zu Dienstag, 14. November 2017

GÖTTINGEN (jan) - In der Nacht zu Dienstag (14.11.17) sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Groner-Tor-Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür um in das Innere zu gelangen. In den Räumen brachen die Diebe insgesamt drei Spielautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

