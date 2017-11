POL-GÖ: (668/2017) Neun Monate und rund 360 Kilometer später - In Göttingen gestohlenes Rad in Heilbronn wieder aufgetaucht

Kollege des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen mit Mountainbike Bild-Infos Download

Göttingen (ots) - GÖTTINGEN/HEILBRONN (jk) - Ein Anfang des Jahres in der Elbinger Straße in Göttingen gestohlenes Mountainbike ist nach neun Monaten jetzt in Süddeutschland wieder aufgetaucht, genauer gesagt in Böckingen, dem größten Stadtteil von Heilbronn, in Baden-Württemberg.

Eine Funkstreife des dortigen Polizeireviers entdeckte das herrenlose Rad Anfang November während einer Streifenfahrt. Die routinemäßige Überprüfung der Rahmennummer brachte eine große Überraschung hervor. Sie ergab, dass das Gefährt im Februar in Göttingen "unfreiwillig" verschwand und seitdem im polizeilichen Abfragesystem zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war.

Auf kurzem Dienstwege informierten die Kollegen vom Neckar ihre rund 360 Kilometer entfernten Kollegen an der Leine über den ungewöhnlichen Erfolg. Aktuelle Fotos lieferten sie gleich mit.

Der Blick der Eigentümerin auf die Aufnahmen ergab jedoch , dass von dem ursprünglich von ihr angebrachten hochwertigen Equipment leider nicht mehr viel übrig war. Einige Zubehörteile wurden von den Dieben offenbar abmontiert und wahrscheinlich irgendwo weiterverkauft. Die Göttingerin entschied sich deshalb dafür, auf die lange Reise an den Neckar zu verzichten und das Mountainbike in Heilbronn zu belassen.

Wie es überhaupt dorthin kam, bleibt vermutlich ein ewiges Rätsel.

