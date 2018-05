POL-PDKH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Pfaffen-Schwabenheim, Kreuznacher Straße (ots) - Am 30.04.2018, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich in Paffen-Schwabenheim eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein 76-jähriger Toyota Fahrer die Kreuznacher Straße in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Kurz vor dem Ortsausgang von Pfaffen-Schwabenheim befindet sich mittig der Fahrbahn eine Verkehrsinsel. Der 76-jährige gab vor Ort an, dass er einem entgegenkommenden Fahrzeug auf besagte Verkehrsinsel hätte ausweichen müssen. Durch die folgende Kollision mit der Verkehrsinsel wurde sein Fahrzeug stark beschädigt. Der Schaden dürfte bei ca. 8.000 Euro liegen. Zu dem flüchtigen Fahrzeug liegen bis dato keine Erkenntnisse vor.

Bei der Unfallaufnahme konnte jedoch ermittelt werden, dass der Unfall von einer Zeugin wohl beobachtet wurde. Bei der Zeugin soll es sich um eine junge Frau mit hellen Haaren handeln. Diese wäre zum Unfallzeitpunkt auch auf der Kreuznacher Straße, vermutlich mit einem Kombi mit Bingener Ortskennung, unterwegs gewesen.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bitte nun die Zeugin sich unter der 0671-8811-0 zu melden.

