POL-PDKH: Verkehrsunfall in der Innenstadt:

Bad Sobernheim (ots) - Am Montag 30.04.18 gegen 19:35 Uhr wollte ein 88 jähriger Mann in der Neugasse in Bad Sobernheim in ein dortiges Parkhaus einfahren. Dabei missachtete eine 31-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW dessen Vorfahrt, als sie von einem Parkplatz ebenfalls in die Neugasse einfahren wollte. Es kam dann zum Zusammenstoß im Mündungsbereich, sodass an beiden PKW Sachschaden entstand.

