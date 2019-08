Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vermisstensache Draxler

Auftragsnummer Nr. 3770381

Koblenz (ots)

Der in Rheinböllen gesuchte, an Demenz erkrankte Herr Draxler wurde in den frühen Abendstunden im Bereich Emmerichshütte durch Spaziergänger aufgefunden. Er befand sich in einem hilfsbedürftigen Zustand, welcher jedoch keine ernsthafte Gesundheitsschädigung darstellte.

