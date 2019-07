Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Audi Q5 gestohlen - Hinweise an die Kriminalpolizeidirektion

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen vor einem Anwesen im Rohrsänger Weg im OT Frauenweiler abgestellten grauen Audi Q5 stahlen in der Nacht zum Dienstag bislang nicht ermittelte Täter. Wie sich die Unbekannten Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben, ist aktuell noch nicht geklärt. Der Wert des Wagens liegt bei mehreren 10.000 Euro.

Am Dienstagmorgen wurde der Geschädigte auf den Diebstahl aufmerksam und verständigte die Polizei. Zeugen und/oder Anwohner, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell