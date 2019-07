Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Radfahrer übersehen...

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Glück im Unglück hatte am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr ein Rennradfahrer bei einem Unfall in der Schwetzinger Straße. Ein 52-jähriger Skoda-Fahrer, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war und auf Höhe des "Aqua Walldorf" nach links in die Parkplätze einfuhr, hatte den ordnungsgemäß entgegenkommenden Rennradfahrer übersehen, so dass es zur Kollision kam.

Der 56-Jährige stürzte zu Boden, zog sich aber glücklicherweise keine schwereren Verletzungen zu. Er hatte einen Helm getragen. Vorsorglich wurde er nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine stationäre Aufnahme war aber nicht erforderlich.

An Skoda und Rennrad entstand Sachschaden von über 1.000 Euro. Der Autofahrer sieht einer Anzeige entgegen.

