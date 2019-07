Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot: Verursacher entfernt sich - Hinweise an die Polizei

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang nicht ermittelter Autofahrer kollidierte am späten Dienstagabend gegen 22.30 Uhr mit einem in der Opelstraße in Höhe des Anwesens Nr. 25 abgestellten Anhänger.

Trotz des Schadens kümmerte sich der Verursacher nicht und entfernte sich unerlaubt. Ein Zeuge nahm zur genannten Zeit einen Knall wahr und konnte bei einer Nachschau einen dunklen Pkw erkennen. Die Polizei stellte zudem dunkelbaue Lacksplitter sicher. In welcher Höhe letztlich Sachschaden entstand, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell