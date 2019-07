Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mann entblößt sich vor Kindern

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend entblößte sich ein Mann vor zwei Mädchen in der Oberdorfstraße. Die Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die beiden Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren waren gerade mit ihren Fahrrädern auf dem Weg nach Hause, als sie dem bislang noch Unbekannten auf der Straße begegneten. Dabei holte der Mann sein Glied aus der Hose und zeigte es den Kindern. Als die Mädchen an dem Mann vorbeifuhren, packte er seinen Penis wieder ein und lief weiter. Die Kinder berichteten ihren Eltern vom Vorfall, die noch am Abend Anzeige bei der Polizei erstatteten. Trotz Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Ein Zeuge soll diesen am heutigen Morgen vor einem Supermarkt im Ort gesehen haben und machte ein Foto. Ob es sich bei dem Mann um den Täter vom Vortag handelt, prüfen derzeit die Beamten des Kriminaldezernats. Die Ermittlungen werden intensiv in Zusammenarbeit mit den Polizeidienststellen in Ladenburg und Heddesheim fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell