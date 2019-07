Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Audi A 3 beschädigt und geflüchtet

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Viernheimer Straße in Höhe des Anwesens Nr. 27 abgestellten Audi A 3 beschädigte am Dienstagmorgen ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken, richtete Schaden von 2.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt.

Die Geschädigte parkte ihren Wagen zwischen 7 und 10 Uhr.

Die Beamten des Polizeireviers Weinheim ermitteln wegen Unfallflucht und nehmen unter Tel.: 06201/10030 sachdienliche Hinweise entgegen.

