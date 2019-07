Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: 16-jähriger Honda-Fahrer stürzt und verletzt sich

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr war ein 16-jähriger Zweiradfahrer auf der K 4283 von Adersbach kommend in Richtung Bad Rappenau unterwegs, als er in einer Linkskurve zu weit nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen geriet. Bei seinem Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, kam er jedoch zu Fall und zog sich diverse Verletzungen zu.

Im Sinsheimer Krankenhaus wurde der junge Mann stationär aufgenommen. Die Honda, Sachschaden entstand in Höhe von 1.000 Euro, wurde in Eigenregie von Familienangehörigen abtransportiert.

