Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versucher Einbruch in der Bergstraße

Heidelberg (ots)

Bislang nicht ermittelte Täter versuchten am Dienstagmorgen in eine Villa in der Bergstraße einzubrechen. Die Aufhebelversuche schlugen allerdings fehl, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Eine Bekannte der geschädigten Hausbesitzer bemerkte kurz vor 8 Uhr die Beschädigungen an der Hauseingangstüre und alarmierte die Polizei. Zeugen und/oder Anwohner, die gegen 7 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

