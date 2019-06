Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: VW Polo beschädigt - Siphon von Waschbecken abgerissen

Lauterbach (ots)

VW Polo beschädigt

LAUTERBACH. Vermutlich durch einen Tritt gegen die Karosserie beschädigten Unbekannte in der Zeit von Mittwochmittag (19.6.) bis Freitagmorgen (21.6.) einen schwarzen VW Polo oberhalb des hinteren Kennzeichens. Das Fahrzeug war während des Tatzeitraums in der Straße "An der Münz" abgestellt worden. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Siphon von Waschbecken abgerissen

SCHLITZ. Am frühen Samstagmorgen (22.6.), zwischen 0 Uhr und 2 Uhr, rissen Unbekannte den Siphon eines Waschbeckens der Herrentoilette im Willofser Sportlerheim ab. Die Toilettenanlage befindet sich in der Straße "Am Chattenborn" und wurde im Tatzeitraum von den Besuchern der Willofser Kirmes genutzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter Telefon 06642/1647 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell