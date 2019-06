Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugteile von schwarzem Opel Vectra abgeschraubt und entwendet - Diebstahl - Einbrüche

Fulda (ots)

Fahrzeugteile von schwarzem Opel Vectra abgeschraubt und entwendet

PETERSBERG. Am frühen Freitagmorgen (21.6.), zwischen 0:25 Uhr und 1:15 Uhr, entwendeten Unbekannte vom Grundstück eines Autohändlers in der Billerer Straße mehrere Fahrzeugteile im Wert von rund 3.500 Euro. Ziel der Täter: Frontschürze, Scheinwerfer und Kühlerwasserausgleichsbehälter eines dort abgestellten schwarzen Opel Vectra C Kombi. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist von einem zielgerichteten Diebstahl auszugehen.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Hinweise: Wer hat am frühen Freitagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Petersberger Gewerbegebiets an der L3174 wahrgenommen? Wem sind Personen bekannt, die entsprechende Fahrzeugteile benötigen oder zum Verkauf anbieten?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hochwertiger Oldtimer aus Sturmiusstraße entwendet

FULDA. Am Sonntagabend (23.6.) entwendeten Unbekannte einen silberfarbenen Oldtimer Citroen CX5 Kombi aus der Sturmiusstraße im Wert von rund 20.000 Euro. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen VB-L 113 H war in der Zeit von 21 Uhr bis 22:45 Uhr verschlossen auf einem dortigen Parkstreifen abgestellt worden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus gescheitert

KALBACH. Im Ortsteil Eichenried versuchten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (23.6.) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kilianstraße einzubrechen. Der Versuch, sich über eine Terrassentür Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten zu verschaffen, blieb erfolglos. Die Täter verursachten einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Einbruch in Handwerksbetrieb: Kein Diebesgut

NEUHOF. In der Nacht zu Sonntag (23.6.) hebelten Unbekannte die Fenster von zwei Lagerhallen eines Handwerksbetriebs in der Schwebener Straße auf und durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro.

Einbrecher scheitern an Haustür: 2.000 Euro Schaden

FULDA. Zu einem Einbruchsversuch im Fuldaer Stadtteil Zell kam es in der Nacht zu Samstag (22.6.). Dabei versuchten Unbekannte vergebens die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Haselhecke" aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

