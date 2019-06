Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (355/2019) 8.000 Euro Schaden an Audi A 3 bei Unfallflucht in der Teichstraße - Polizei sucht nach unfallbeschädigtem Opel Astra oder Corsa

Göttingen (ots)

Göttingen, Teichstraße Nacht zu Samstag, 1. Juni 2019

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum vergangenen Samstag (01.06.19) ist in der Göttinger Teichstraße an einem am Fahrbahnrand geparkten Audi A 3 ein Schaden in Höhe von vermutlich rund 8.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich weiter zu kümmern.

Es wird angenommen, dass das unbekannte Fahrzeug die Teichstraße in Richtung Hauptstraße befuhr und dabei aus noch ungeklärter Ursache gegen den abgestellten Audi prallte. Die Wucht der Kollision schob den PKW rund 20 cm nach vorn und die hintere Achse brach. Weitere Schäden entstanden an der Stoßstange und am Kotflügel.

Im Rahmen der Unfallaufnahme entdeckten Beamte unter dem Fahrzeug ein vom Unfallverursacher zurückgelassenes schwarzes Plastikteil sowie auch rote Farbanhaftungen. Das Teil stammt nach derzeitigem Stand vermutlich von einem Opel Astra oder Corsa. Der PKW muss im Frontbereich frisch beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

