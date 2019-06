Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: ZEUGEN zu illegalem Autorennen am 15.06.2019 gesucht!

Triangel (ots)

Am 15.06.2019 gegen 19:30 Uhr durchfuhr ein 19-jähriger Sassenburger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Ortschaften Triangel und Neudorf-Platendorf. Nur mit sehr viel Mühe konnte der Raser an seiner Wohnanschrift kontrolliert werden. Ein Pressebericht hierzu erfolgte am 16.06.2019. Bezugnehmend zu diesem Bericht sucht die Polizei Gifhorn nun Zeugen, die den Raser vor und/oder auf seiner Fahrt beobachtet haben, vielleicht sogar durch ihn gefährdet worden sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der 05371-980215 entgegen.

