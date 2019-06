Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Vereinsräume

Täter stehlen Sportequipment und mehr

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag (14. Juni 2019), 08:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Kellerräumen eines Vereinsheims an der Straße Am Stadion. Sie entwendeten mehrere Kartons mit Tennisbällen, Tennisschläger, eine Lausprecheranlage und diverse Werbeartikel. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

