Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Körperverletzung

Freiburg (ots)

Breisach. Ohne Grund und unvermittelt schlug am Samstagabend gg. 21:15 Uhr in Breisach in der Bahnhofstraße ein 25jähriger einem 13jährigen Mädchen welches sich mit einer Gruppe mit Gleichaltrigen auf dem Fußweg vom Mc. Donalds zum Bahnhof befand ins Gesicht. Zuvor hatte der Mann mit gambischer Staatsangehörigkeit ein weiteres Mädchen geschubst und am Hals gepackt. Die Gruppe flüchtete sich in die Bahnhofsgaststätte und forderte Hilfe. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Täter von einem Zeugen festgehalten. Der Abtransport des Mannes erfolgte mit Handschließen, er wurde von der Polizei Breisach über Nacht in Beseitigungsgewahrsam genommen. Zur Versorgung der zum Teil unter Schock stehenden Kinder wurde das DRK hinzugerufen. Sie konnten schließlich in die Obhut der verständigten Eltern übergeben werden. Die Staatsanwaltschaft Freiburg ist in den Fall eingeschaltet.

