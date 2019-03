Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Teningen, A5: Irischer Lkw wegen drastischer Mängel aus dem Verkehr gezogen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Wegen gravierender technischer Mängel musste am Wochenende ein vierachsiger Lkw der Marke Volvo mit irischer Zulassung aus dem Verkehr gezogen werden. Das Fahrzeug war Beamten der Autobahnpolizei am Samstagmorgen (23. März), gegen 08.15 Uhr, auf der A5 im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten eine Vielzahl von Mängeln fest, was eine genauere Untersuchung beim TÜV Emmendingen nach sich zog. Dort wurden drastische Mängel an der Bremsanlage, ein erhebliches Spiel der Lenkung, Ölverlust des Motors, eine undichte Abgasanlage, lose Scheinwerfer sowie weitere maßgebliche Unzulänglichkeiten festgestellt. Der technisch klägliche Zustand des Fahrzeuges erforderte eine sofortige Außerbetriebssetzung.

