Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in ein Wohnhaus - ZEUGENAUFRUF

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Schliengen

Am Samstag im Zeitraum von 10:00 - 21:15 Uhr, kam es in Schliengen, Untere Biefangstraße, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die Täter kletterten hierbei zunächst auf den Balkon im 1.OG und öffneten gewaltsam eine verschlossene Balkontüre um sich so den Zugang zum Objekt zu verschaffen. Anschließend wurde durch die Täter das Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht. Aus dem Objekt wurde schließlich diverser Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. An der Balkontüre entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/97970 in Verbindung zu setzen.

Sachstand: 24.03.2019, 12.15 Uhr

FLZ / PK

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell